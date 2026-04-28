Spari alla cena di gala Allen rischia ergastolo per tentato omicidio

Durante una cena di gala presso un hotel, si sono verificati degli spari che hanno coinvolto un uomo accusato di aver tentato di uccidere il presidente presente all’evento. L’uomo, identificato come Cole Thomas Allen, è stato formalmente incriminato e rischia l’ergastolo. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.

La sparatoria dell’Hilton. Incriminato Cole Thomas Allen: rischia l’ergastolo per tentato omicidio del presidente. Servizio di Antonio Soviero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spari alla cena di gala. Allen rischia ergastolo per tentato omicidio Spari alla cena di gala. Allen rischia ergastolo per tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato ufficialmente di tentato omicidio: rischia l’ergastolo Attentato a Trump, Allen accusato del tentato omicidio del presidente. “Rischia l’ergastolo”Washington, 27 aprile 2026 - Cole Tomas Allen è stato formalmente accusato del tentato assassinio del presidente Donald Trump. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando; Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il corrispondente: I colpi, poi il panico e la promessa di Trump; Trump pubblica i video della fuga dell'attentatore dopo gli spari alla cena. Spari alla cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenareSta facendo il giro del web il video di un uomo che continua a mangiare a seguito dell'attacco alla cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip ritrae l'agente della Creative ... tg24.sky.it Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it Como, spari da un'auto in corsa: ferito grave un ventenne. Ma non è in pericolo di vita. - facebook.com facebook