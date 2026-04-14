Delitto Genini | l’ex ossessivo rischia l’ergastolo per l’omicidio

La Procura di Milano ha chiesto il rito immediato per Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso la modella Pamela Genini con diversi fendenti nel quartiere Gorla il 14 ottobre. L’indagato, già conosciuto per comportamenti ossessivi, rischia ora l’ergastolo. La vicenda si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica, con gli investigatori che stanno ricostruendo l’accaduto e le motivazioni alla base del gesto.

La Procura di Milano ha richiesto il rito immediato per Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso la modella Pamela Genini con una serie di violenti fendenti nel quartiere Gorla lo scorso 14 ottobre. L’imputato, che attualmente sconta la misura della detenzione carceraria, rischia l’ergastolo per le accuse di omicidio premeditato, aggravate da stalking, crudeltà e futili motivi. Il tragico episodio si è consumato nella serata dello scorso ottobre, quando il cinquantatreenne è riuscito a penetrare nell’abitazione della sua ex compagna dopo essersi procurato clandestinamente un duplicato delle chiavi. La violenza non si è limitata agli spazi interni dell’appartamento: l’aggressione ha coinvolto anche il terrazzo, sotto gli occhi di alcuni residenti che hanno assistito alla scena terribile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Genini: l’ex ossessivo rischia l’ergastolo per l’omicidio Leggi anche: **Omicidio Mazzotti: condannati all'ergastolo due imputati per il delitto del 1975** Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all’ergastolo due imputati per il delitto del 1975(Adnkronos) – La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo gli imputati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l'omicidio aggravato di...