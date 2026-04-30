La pista dei dissidi familiari negli omicidi con la ricina di Pietracatella

Gli investigatori stanno approfondendo una possibile connessione tra dissidi familiari e l’omicidio con la ricina avvenuto a Pietracatella. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei sospettati avrebbe avuto un rapporto conflittuale con una parente delle vittime. Le autorità continuano a raccogliere elementi e a interrogare testimoni per chiarire i dettagli di questa pista. La procura ha avviato indagini per fare luce sull’accaduto.

Una nuova pista degli investigatori nell’omicidio con la ricina punta sui dissidi familiari. Tra cui quello di una delle vittime con una parente. Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono morte a Pietracatella per l’avvelenamento da ricina. E l’ipotesi di un gesto involontario o di un incidente sembra in calo dopo gli accertamenti di ieri del medico legale Benedetta Pia De Luca su incarico della procura di Larino. Che indaga per omicidio volontario premeditato. E ha ascoltato le compagne di classe di Alice, la primogenita 18enne fuori per una pizza quel 23 sera. La pista dei dissidi familiari. Nell’ottica della nuova pista, spiega oggi il Corriere della Sera, viene amche setacciato il passato sentimentale di Gianni, descritto come un uomo charmant, che piace alle donne.🔗 Leggi su Open.online

Moglie e figlia avvelenate con la ricina, i parenti difendono Gianni Di Vita

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