Un trio rende omaggio al compositore Gershwin, mettendo in scena un concerto che unisce il neoclassico e le origini del jazz. Il gruppo interpreta brani che evidenziano la capacità del musicista di fondere due stili, creando un linguaggio musicale innovativo. La serata si concentra sull’esplorazione di questa miscela, che ha influenzato profondamente la musica contemporanea.

Il neoclassico da un lato; gli albori del jazz dall’altro. In mezzo, un genio della musica in grado di esprimere le potenzialità di una fusione che oggi costituisce la base di tutta la musica moderna. Quella stessa musica che spesso sembra non avere coscienza delle proprie origini. Questo, nonostante quelle origini siano costituite (anche) da George Gershwin. Ecco perché un omaggio al grande compositore e pianista, nato a Brooklyn il 26 settembre 1898, non poteva mancare nella stagione Tutte le Direzioni in Winter & Springtime 2026, targata il Gruppo dei 10. Un omaggio che verrà condotto da un terzetto di musicisti di primissima fascia: per l’occasione, infatti, i fratelli Pieranunzi, Enrico (pianoforte) e Gabriele (violino) si uniranno a Gabriele Mirabassi (clarinetto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio al genio. Un trio nel segno del mito Gershwin

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