Il papà della schiscetta Omaggio al genio di Caimi
Oggi alle 17 in Villa Vertua si presenta la mostra “Renato Caimi 100. Un secolo di creatività e cultura”. L'evento celebra il lavoro e l’eredità di Caimi, considerato il “papà della schiscetta”. La mostra raccoglie immagini, documenti e oggetti legati alla sua vita e alle sue innovazioni nel settore. L’inaugurazione coinvolgerà diverse personalità del mondo culturale e artistico.
Verrà inaugurata oggi alle 17 in Villa Vertua la mostra-evento “ Renato Caimi 100. Un secolo di creatività e cultura ”. Uno speciale omaggio all’ideatore della schiscetta, ma soprattutto a un genio discreto, un imprenditore che ha dato forma al lavoro, al design e alla sua comunità. Caimi rappresenta una figura chiave nel panorama del Made in Italy. Dirigente all’Autobianchi di Desio e collaboratore nella realizzazione della Bianchina, fondò Caimi Brevetti nel 1949, nel cuore della Brianza, proprio a Nova Milanese. In questo contesto, seppe coniugare la cultura industriale del territorio con una visione innovativa, fondando un’azienda che, partendo dall’invenzione della schiscetta portavivande nel 1952, è oggi punto di riferimento mondiale nel design e nell’ innovazione tecnologica applicata all’acustica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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