Il papà della schiscetta Omaggio al genio di Caimi

Oggi alle 17 in Villa Vertua si presenta la mostra “Renato Caimi 100. Un secolo di creatività e cultura”. L'evento celebra il lavoro e l’eredità di Caimi, considerato il “papà della schiscetta”. La mostra raccoglie immagini, documenti e oggetti legati alla sua vita e alle sue innovazioni nel settore. L’inaugurazione coinvolgerà diverse personalità del mondo culturale e artistico.

Verrà inaugurata oggi alle 17 in Villa Vertua la mostra-evento “ Renato Caimi 100. Un secolo di creatività e cultura ”. Uno speciale omaggio all’ideatore della schiscetta, ma soprattutto a un genio discreto, un imprenditore che ha dato forma al lavoro, al design e alla sua comunità. Caimi rappresenta una figura chiave nel panorama del Made in Italy. Dirigente all’Autobianchi di Desio e collaboratore nella realizzazione della Bianchina, fondò Caimi Brevetti nel 1949, nel cuore della Brianza, proprio a Nova Milanese. In questo contesto, seppe coniugare la cultura industriale del territorio con una visione innovativa, fondando un’azienda che, partendo dall’invenzione della schiscetta portavivande nel 1952, è oggi punto di riferimento mondiale nel design e nell’ innovazione tecnologica applicata all’acustica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il papà della schiscetta. Omaggio al genio di Caimi Articoli correlati Caimi, genio di famiglia. Dalla ’schiscetta’ alla camera del silenzioCaimi Brevetti porta in fiera la sua competenza nella creazione del silenzio perfetto: la camera senza eco e quella del riverbero, dove ogni respiro... L'ultimo saluto a Valentino: a Roma la camera ardente per rendere omaggio al genio della modaNella sua Roma, la camera ardente diventa il luogo di un tributo corale che unisce il mondo della moda, dell’arte e il pubblico Con l’arrivo del...