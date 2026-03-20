Al Curi di Perugia sono in vendita i biglietti per la partita decisiva che potrebbe avvicinare la squadra alla salvezza. L'allenatore ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo loro di sostenere la squadra con entusiasmo e di spingerla oltre ogni limite. La squadra delle ultime settimane ha mostrato miglioramenti, ma la posizione in classifica resta delicata e richiede attenzione.

Il Perugia delle ultime settimane ha compiuto un balzo importante che, però, ancora non lo mette al sicuro dai rischi della zona calda. E stasera più che mai non dovrà sbagliare perché il suo avversario diretto per la corsa-salvezza e avversario sotto i riflettori del Curi, la Torres, insegue con un ritardo di appena un punto. Giovanni Tedesco sa il peso che può avere la curva biancorossa nei momenti cruciali. E per questo l’allenatore del Grifo fa un appello ai tifosi alla vigilia del match con la Torres. "Ciao popolo biancorosso, questa non è una partita come le altre – dice il tecnico nei canali ufficiali della società –. E’ il momento in cui una città intera può fare la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, al Curi il biglietto per la salvezza. Tedesco ai tifosi: "Spingeteci oltre ogni limite"

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