Al Tennis Club Baratoff di Pesaro si respira da tempo un’atmosfera speciale dedicata al tennis senior italiano. Il club è noto per aver ospitato numerose competizioni e incontri tra appassionati di questa disciplina. Dopo alcuni anni di attività, continua a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti del tennis in questa città. La struttura si trova nel cuore di Pesaro e resta attiva nel panorama tennistico nazionale.

C’è un posto nel cuore del tennis senior italiano che porta il nome di Pesaro. E dopo alcuni anni trascorsi al The Village di Grosseto, i Campionati Italiani Assoluti Senior Indoor sono tornati proprio dove tutto era cominciato: al Tennis Club Baratoff, che nel 2019 aveva ospitato la storica prima edizione della manifestazione. Dal 23 febbraio e fino a domenica 8 marzo, i campi indoor del prestigioso circolo pesarese che in passato ospitò anche la Coppa Davis – era il 2016, nei quarti di finale sulla terra rossa l’Argentina si impose sull’Italia di Paolo Lorenzi e Fabio Fognini per 3-1, non era ancora iniziata l’età dell’oro del nostro tennis – sono il palcoscenico dell’VIII edizione del torneo più importante del tennis over italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tennis: da lunedì e fino all’8 marzo. Quattrocento atleti in arrivo per i campionati italiani veterani al circolo BaratoffIl Circolo tennis Baratoff ospita da lunedì 23 febbraio all’8 marzo l’ottava edizione dei campionati veterani indoor di tennis.

Alex Sciutti ha trionfato nel tabellone finale Under 12 al 38° Trofeo Bacedo, andato in scena al Tennis Club Baratoff di Pesaro. Decisiva, per il sammarinese, la vittoria conquistata al termine di una combattuta finale, durata oltre due ore, contro Alessandro An facebook