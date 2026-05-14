Oltre la pietra dentro il mito | tour esperienziale a Galatina

A Galatina, nota come l'Assisi del Sud, si svolge un tour che porta i visitatori oltre le pietre delle sue chiese antiche, immergendoli nei riti della guarigione e nelle tradizioni locali. Il percorso permette di scoprire un ambiente in cui l’arte si fonde con i rituali della terra, creando un’esperienza che unisce storia e spiritualità. Questo viaggio si svolge tra testimonianze di antichi riti e luoghi di grande rilevanza culturale.

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