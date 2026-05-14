Oltre la pietra dentro il mito | tour esperienziale a Galatina
A Galatina, nota come l'Assisi del Sud, si svolge un tour che porta i visitatori oltre le pietre delle sue chiese antiche, immergendoli nei riti della guarigione e nelle tradizioni locali. Il percorso permette di scoprire un ambiente in cui l’arte si fonde con i rituali della terra, creando un’esperienza che unisce storia e spiritualità. Questo viaggio si svolge tra testimonianze di antichi riti e luoghi di grande rilevanza culturale.
OLTRE LA PIETRA, DENTRO IL MITO:Viaggio nella "Assisi del Sud" e nei riti della Guarigione??Esiste un luogo dove l'arte più sublime incontra il grido ancestrale della terra. Quel luogo è Galatina, la città dove il tempo si ferma per lasciare spazio alla meraviglia e alla rinascita.???La Pro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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