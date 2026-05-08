Un viaggio dentro al cibo | a Milano un percorso esperienziale da non perdere

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si terrà un evento organizzato da Nestlé dedicato al mondo del cibo, con un percorso tra le tappe della filiera alimentare. L'iniziativa si svolgerà a City Life, il quartiere della città noto per la sua trasformazione urbana. L'evento offre l’opportunità di scoprire diversi aspetti legati alla produzione e alla distribuzione alimentare in modo interattivo. La manifestazione coinvolge il pubblico in attività e esposizioni dedicate al settore alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'evento di Nestlé che mette al centro la filiera alimentare si terrà a City Life, quartiere simbolo della Milano che cambia. Un hub culturale aperto dove laboratori, talk e showcooking diventano strumenti per riscrivere il nostro rapporto con ciò che mangiamo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Pittura esperienziale al Biblio: un viaggio tra colore e intuito? Cosa scoprirai Come si può dipingere senza avere alcuna tecnica artistica? Cosa accade quando lasci il controllo al gesto e al colore? Perché...

Leggi anche: Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di aprile a Milano

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: ReNest, dal 12 al 24 maggio a CityLife Milano un viaggio tra cibo e sostenibilità; ContAminazioni teatrali 2026; Milano: ALMA ed Elle Decor creano il ristorante che ti fa mangiare dentro un’opera d’arte; Un viaggio dentro il nostro corpo.

milano un viaggio dentro alReNest, dal 12 al 24 maggio a CityLife Milano un viaggio tra cibo e sostenibilitàUnire la cultura della sostenibilità alimentare e del benessere con le priorità di sviluppo sociale del territorio. L’innovazione può essere uno ... ilsole24ore.com

milano un viaggio dentro alIl Titanic? Oggi è un modello di businessDal 14 maggio, a Milano, prende vita Titanic: un viaggio nel tempo, un’esperienza in realtà virtuale che porta i visitatori a bordo del transatlantico. millionaire.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.