Un viaggio dentro al cibo | a Milano un percorso esperienziale da non perdere

A Milano si terrà un evento organizzato da Nestlé dedicato al mondo del cibo, con un percorso tra le tappe della filiera alimentare. L'iniziativa si svolgerà a City Life, il quartiere della città noto per la sua trasformazione urbana. L'evento offre l’opportunità di scoprire diversi aspetti legati alla produzione e alla distribuzione alimentare in modo interattivo. La manifestazione coinvolge il pubblico in attività e esposizioni dedicate al settore alimentare.

L'evento di Nestlé che mette al centro la filiera alimentare si terrà a City Life, quartiere simbolo della Milano che cambia. Un hub culturale aperto dove laboratori, talk e showcooking diventano strumenti per riscrivere il nostro rapporto con ciò che mangiamo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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