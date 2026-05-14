Oltre il sipario | studentesse scoprono il cuore del Teatro di Modena

Due studentesse hanno visitato il Teatro di Modena, scoprendo come vengono mossi i pesanti sipari senza produrre rumore e cosa si trova sopra il soffitto della platea. Durante la visita, hanno osservato i meccanismi nascosti alla vista del pubblico e i dettagli strutturali che rendono possibile il funzionamento degli elementi scenici. La visita ha permesso di approfondire aspetti tecnici e architettonici del teatro, solitamente nascosti al pubblico durante le rappresentazioni.

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