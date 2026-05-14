Oltre il sipario | studentesse scoprono il cuore del Teatro di Modena
Due studentesse hanno visitato il Teatro di Modena, scoprendo come vengono mossi i pesanti sipari senza produrre rumore e cosa si trova sopra il soffitto della platea. Durante la visita, hanno osservato i meccanismi nascosti alla vista del pubblico e i dettagli strutturali che rendono possibile il funzionamento degli elementi scenici. La visita ha permesso di approfondire aspetti tecnici e architettonici del teatro, solitamente nascosti al pubblico durante le rappresentazioni.
? Domande chiave Come fanno i tecnici a muovere i pesanti sipari senza rumore? Cosa nasconde il soffitto sopra la platea del teatro? Perché gli scenografi usano pennelli con manici così lunghi? Come si preparano le scene per un concerto come quello di Carmen Consoli??? In Breve Lampadario da 5 tonnellate e microfono a filo sospeso garantiscono sincronia e sicurezza. Scenografi usano pennelli a manico lungo e suole lisce per opere d'arte. Allestimento palco per concerto di Carmen Consoli mos .🔗 Leggi su Ameve.eu
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