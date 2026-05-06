Dietro il sipario a Modena l' arte del teatro di figura si racconta tra memoria e nuove sfide educative

A Modena si svolge un incontro tra il sindaco e un burattinaio e pedagogo teatrale, cofondatore di una compagnia di teatro di figura. Durante l’incontro si discute del ruolo storico di questa forma teatrale nel territorio e delle sfide educative attuali. La scena si svolge dietro il sipario, tra memoria e innovazione, per evidenziare come il teatro di figura continui a rappresentare un elemento identitario della città.

Il teatro di figura come espressione identitaria del territorio modenese e come linguaggio ancora oggi capace di parlare alla contemporaneità: è questo il filo che attraversa l'incontro tra il sindaco Massimo Mezzetti e il burattinaio e pedagogo teatrale Moreno Pigoni, cofondatore della compagnia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Memoria coloniale e nuove sfide educative: l’agenda del martedì? Cosa sapere Presentazione volume di Giorgia Gamba martedì 28 aprile alle 14:30 presso il Pionta. Giovani e digitale, al teatro Savio incontro sulle sfide educative dell’onlineMartedì 17 marzo 2026, dalle 17 alle 19, al teatro Savio, via Evangelista di Blasi, 102 si terrà l’incontro “Esci da quella stanza” con il medico e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le Mille e una notte, l’amante saudita e le sirene cinesi; Cersosimo, il Teatro come Atto di Resistenza: Successo per la Compagnia dei Teatranti; Shakespeare, L’amore proibito che non poteva essere raccontato debutta al Teatro Persiani; Ragusa, finanziamenti per il restauro di beni culturali. Caruso: Fondamentali per valorizzare il nostro patrimonio. Il musical del collegio San Carlo per le vittime di Crans Montana: sul palco ex allievi e amici nel ricordo di Chiara CostanzoLo spettacolo in data unica il 28 aprile al Teatro Nazionale: decine di migliaia di euro raccolti per il Centro ustioni di Niguarda. Gli interpreti hanno dai 7 agli 84 anni ... milano.corriere.it Picasso, Parade, il monumentale sipario a Palazzo BarberiniRoma, (askanews) – Nel quadro della mostra Picasso,Tra cubismo e classicismo a Roma alle Scuderie del Quirinale, un’opera monumentale è esposta a Palazzo Barberini, nel salone affrescato da Pietro ... affaritaliani.it È quasi certo che sarà il giovane cantante monzese a sedere dietro al bancone del talent show Sky Original nella prossima edizione x.com Liratv. . Otto arresti all'alba: chi c'è dietro il clan Fezza-De Vivo "L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #arresti #eseiprotagonista #arrestiSalerno #clanFezzadeVivo #ddasalerno - facebook.com facebook