Oltre il Mito i Campi Flegrei segnano la rotta verso una destinazione turistica integrata

Sabato 16 maggio alle ore 11:00 si terrà presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli un convegno intitolato “Oltre il mito”. L'evento si svolge nei Campi Flegrei e si propone di promuovere uno sviluppo turistico più integrato nella zona. La manifestazione fa parte di un percorso volto a valorizzare le risorse locali e a mettere in evidenza le potenzialità del territorio.

La Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli ospiterà sabato 16 maggio, alle ore 11:00, il convegno “Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la destinazione turistica”, un appuntamento cruciale organizzato e promosso dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei per presentare la strategia che trasformerà il territorio in un nuovo e competitivo ecosistema turistico. I lavori, moderati dalla giornalista Floriana Schiano Moriello, si apriranno con l’introduzione del Presidente Vincenzo Imperatore che definirà il ruolo dell’Ente Parco come regista di un cambiamento articolato. A tal proposito, il Presidente ha dichiarato: ...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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