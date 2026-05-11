Al Parco Borbonico del Fusaro il convegno Oltre il mito I Campi Flegrei verso la destinazione turistica
Sabato 16 maggio alle 11:00, nella Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, si terrà il convegno intitolato “Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la destinazione turistica”. L'evento si concentra sulla promozione e lo sviluppo del territorio dei Campi Flegrei come destinazione turistica, coinvolgendo esperti e rappresentanti locali. La partecipazione è aperta al pubblico interessato a conoscere le iniziative in programma.
La Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli ospiterà sabato 16 maggio, alle ore 11:00, il convegno “Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la destinazione turistica”, un appuntamento cruciale organizzato e promosso dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei per presentare la.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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CONVEGNO - Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la destinazione turistica al Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli ift.tt/bOn3ryp x.com
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