Al Parco Borbonico del Fusaro il convegno Oltre il mito I Campi Flegrei verso la destinazione turistica

Sabato 16 maggio alle 11:00, nella Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, si terrà il convegno intitolato “Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la destinazione turistica”. L'evento si concentra sulla promozione e lo sviluppo del territorio dei Campi Flegrei come destinazione turistica, coinvolgendo esperti e rappresentanti locali. La partecipazione è aperta al pubblico interessato a conoscere le iniziative in programma.

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