Due recenti terremoti nel sito dei Campi Flegrei hanno causato preoccupazione tra i residenti, con due scosse superiori ai 2 gradi Richter e una caratteristica insolita. Nonostante la diminuzione di eventi sismici nelle ultime settimane, il fenomeno del bradisismo continua a influenzare la zona, mantenendo alta l’attenzione degli esperti. La popolazione resta in allerta, consapevole che i segnali sismici possono ripresentarsi in qualsiasi momento.

Il fatto che recentemente ci siano state meno scosse non significa che il fenomeno del bradisismo si sia sopito e faccia dormire sonni tranquilli alla popolazione flegrea. Nella giornata di ieri, 24 febbraio, sono stati due i terremoti che la popolazione ha chiaramente avvertito: uno in mattinata e l'altro in tarda serata. Il primo sisma si è verificato alle 11.40 nell'area Pisciarelli – Agnano, tra il confine di Napoli e il comune di Pozzuoli. Di magnitudo 2.0 si è verificato a 5 km di profondità.Il secondo, di magnitudo invece 2.1, si è verificato alle 23.39 a 4 km di profondità nella zona del Rione Terra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Due scosse di terremoti in pochi secondi: tornano a tremare i Campi Flegrei

Nuovi terremoti ai Campi Flegrei, cosa dice Ingv nel primo bollettino del 2026Nel primo bollettino del 2026, l’Ingv segnala che il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei persiste, ma i parametri attuali non indicano rischi imminenti.

Terremoto, nuove scosse nei Campi Flegrei. Oltre 800 morti in Afghanistan

Temi più discussi: Nuovi terremoti nel Campi Flegrei, due scosse oltre i 2 gradi Richter (con una caratteristica insolita); Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Terremoti - Scossa ai Campi Flegrei nella notte, magnitudo 2.3 e boato avvertito nel Napoletano; Terremoto a Salerno, scossa di magnitudo 4.5 scuote la provincia. Trema la Campania.

Nuovi terremoti nel Campi Flegrei, due scosse oltre i 2 gradi Richter (con una caratteristica insolita)Il primo sisma si è verificato alle 11.40 nell'area Pisciarelli – Agnano, tra il confine di Napoli e il comune di Pozzuoli. Di magnitudo 2.0 si è verificato a 5 km di profondità. Il secondo, di ... napolitoday.it

Campi Flegrei, uno studio italiano apre la strada: Potremo prevedere la magnitudo dei terremotiPrevedere un terremoto è difficilissimo, predeterminarne addirittura la magnitudo era impensabile, fino a qualche giorno fa, quando su JGR Solid Earth, è stato pubblicato un nuovo studio che propone ... repubblica.it

Mappa di intensità per il #terremoto M2.1 avvenuto alle 22:39:19 (UTC) con epicentro nei Campi Flegrei. La mappa si basa sulle segnalazioni degli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. Scarica l'app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale x.com

CASA SERIE A DEL 24 FEBBRAIO 2026 - SEGUICI SUL CANALE 99 DEL DGT E SUL SITO WEB WWW.TVCAMPIFLEGREI.IT - facebook.com facebook