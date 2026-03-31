Bocce Paralimpiche Oltre gli ostacoli | buoni risultati nella trasferta in Umbria

Lo scorso fine settimana, a Trevi in Umbria, si è disputato il 2° Memorial Enrico Agosti, evento organizzato dalla ASD Trevana. La competizione ha visto la partecipazione di atleti paralimpici di diverse regioni, che hanno gareggiato nel settore delle bocce paralimpiche. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole sportive e ha coinvolto numerosi appassionati e atleti del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ultimo fine settimana in Umbria è, precisamente a Trevi (PG), si è svolto il 2° Memorial Enrico Agosti, organizzato dalla ASD Trevana di Trevi (PG). La società sannita, presente con gli atleti Pasquale Melone e Tommaso Antonio Friolo, purtroppo non sono riusciti a superare, solo per mera sfortuna, la fase eliminatoria di Sabato. I risultati ottenuti, vedono nella classifica finale ottavo l’atleta Friolo e undicesimo l’atleta Melone. Il Torneo, ha visto la partecipazione di 28 atleti provenienti da 8 Regioni. Nella giornata di sabato 28 tra i Bocciodromi di Trevi e Bevagna si è svolta la fase eliminatoria, ad accedere alla fase Finale di domenica 29 mattina gli atleti delle società: U. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bocce Paralimpiche, Oltre gli ostacoli: buoni risultati nella trasferta in Umbria Articoli correlati L’eredità di Piero Gobetti: "Il cuore oltre gli ostacoli"Il 15 febbraio 1926, in esilio a Parigi, moriva Piero Gobetti, giornalista, filosofo, editore, traduttore e antifascista, a lungo perseguitato da... Leggi anche: “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”: De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento A Trevi Torneo Nazionale di Bocce Paralimpiche Sitting con 28 atleti in gara; Bocce paralimpiche, nel weekend parte la stagione della squadra sannita ‘Oltre gli Ostacoli’; Bocce Paralimpiche, in Umbria buona prestazione della squadra sannita ‘Oltre gli Ostacoli’; 2° Memorial Enrico Agosti. Nel weekend ritorna in pista Oltre gli Ostacoli di Benevento. Bocce e inclusione, nasce la squadra paralimpica a CollecchioNel gioco delle bocce il termine accostare significa avvicinarsi il più possibile al pallino, l’elemento centrale attorno al quale ruota la partita. Ma a Collecchio diventa sinonimo di inclusione, p ... sportparma.com Dalle ore 11 di lunedì 30 marzo sarà possibile presentare le domande per i corsi di avviamento alle discipline paralimpiche, destinati a persone con disabilità (fisiche, visive o intellettivo relazionali) e invalidità civile. Maggiori informazioni e avviso completo facebook