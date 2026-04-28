Bocce paralimpiche | il bis di Piacente lo porta sul trono nazionale

Nelle Marche si è concluso il Trofeo BIEMMEPM di bocce paralimpiche, con Mauro Piacente che ha vinto la finale contro Leonardo Farina con il punteggio di 10-8. Questa vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo dell’atleta molisano, che così si conferma in testa al Ranking Nazionale FIB. La competizione ha coinvolto diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni italiane.

? Cosa sapere Mauro Piacente batte Leonardo Farina 10-8 al Trofeo BIEMMEPM nelle Marche.. Il secondo successo consecutivo consolida l'atleta molisano al vertice del Ranking Nazionale FIB.. Mauro Piacente, l’atleta di Sepino che corre per la Bocciofila AVIS Campobasso, ha conquistato il Trofeo BIEMMEPM a Colli al Metauro battendo Leonardo Farina per 10-8 in una finale disputata sui campi della società Metaurense nelle Marche. Il trionfo del portacolori molisano nella gara nazionale Sitting non rappresenta un episodio isolato, ma il secondo successo consecutivo ottenuto dal giocatore dopo la vittoria precedente a Montesilvano. Con questo risultato, il tecnico di Sepino consolida la propria posizione di vertice nel Ranking Nazionale FIB delle bocce paralimpiche, confermandosi uno dei pilastri della disciplina su scala italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bocce paralimpiche: il bis di Piacente lo porta sul trono nazionale Notizie correlate Bocce paralimpiche, protagonista anche Benevento al torneo nazionaleTempo di lettura: 2 minutiLe Marche tornano protagoniste nel panorama sportivo nazionale delle bocce paralimpiche. Bocce Paralimpiche, Oltre gli ostacoli: buoni risultati nella trasferta in UmbriaTempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana in Umbria è, precisamente a Trevi (PG), si è svolto il 2° Memorial Enrico Agosti, organizzato... Contenuti e approfondimenti Bocce paralimpiche, nuovo successo nelle Marche per Mauro PiacenteCAMPOBASSO – Ancora un trionfo per il Molise delle bocce paralimpiche. Mauro Piacente, portacolori della Bocciofila AVIS Campobasso, ha conquistato la gara nazionale Trofeo BIEMME/PM, disputata a Co ... molisenetwork.net Bocce Paralimpiche, nuovo successo per Mauro Piacente: primo nelle Marche alla gara nazionale SittingAncora un trionfo per il Molise delle bocce paralimpiche. Mauro Piacente, portacolori della Bocciofila AVIS Campobasso, ha conquistato la gara nazionale Trofeo BIEMME/PM, disputata a Colli al Metaur ... cblive.it