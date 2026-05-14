Oltre 10.000 scatole a sorpresa | arriva l' iconico evento dei pacchi smarriti a Arezzo Fiere e Congressi
Dal 22 al 24 maggio si terrà presso Arezzo Fiere e Congressi un evento dedicato ai pacchi smarriti, con più di 10.000 scatole a sorpresa disponibili per il pubblico. L'iniziativa prevede un fine settimana incentrato sul riciclo, con attività gratuite pensate per adulti e bambini. L’evento si propone come un’occasione per scoprire oggetti nascosti e divertirsi con giochi e iniziative a tema, senza costi di ingresso.
Dal 22 al 24 maggio arriva un fine settimana all'insegna del riciclo, della curiosità e dell'intrattenimento gratuito per tutte le età. Un rinomato format, già attivo nel centro Toscana, sbarca ad Arezzo e si prepara a un'espansione nazionale.L'evento Blindbox sbarca ad ArezzoBlindbox, la nuova. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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