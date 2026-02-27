Shopping a sorpresa | torna a Marghera la vendita a peso di pacchi smarriti
Da 9 al 15 marzo, la Nave de Vero di Marghera ospiterà il ritorno di King Colis, che proporrà la vendita a peso di pacchi smarriti in un format di shopping originale. La piazza centrale del centro commerciale sarà il palco di questa iniziativa, che porta nuovamente il pubblico a scoprire pacchi misteriosi attraverso un pop-up dedicato.
