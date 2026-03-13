Al via la Festa dei bambini ad Arezzo Fiere e Congressi Gli Infermieri in prima linea per la sicurezza dei più piccoli

Il 15 marzo ad Arezzo Fiere e Congressi si svolge la Festa dei bambini, un evento organizzato dal Calcit. La giornata prevede momenti di gioco e di intrattenimento dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza infantile. Durante l’evento, gli infermieri sono presenti per offrire supporto e assistenza ai partecipanti. L’appuntamento si ripete annualmente e coinvolge famiglie e bambini della zona.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Una domenica di gioco, sorrisi e, soprattutto, consapevolezza. Il 15 marzo torna l’atteso appuntamento con la Giornata dei Bambini organizzata dal Calcit presso Arezzo Fiere e Congressi. A fianco del Calcit, come sempre in questa quarta edizione, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) d i Arezzo, pronto a trasformare la solidarietà in un’occasione concreta di apprendimento per tutta la cittadinanza. Presso lo stand dedicato, il team di infermieri esperti accoglierà famiglie e bambini per mostrare, in modo semplice e interattivo, come reagire di fronte a un’emergenza. Il focus sarà sulle manovre salvavita: dalla disostruzione delle vie aeree pediatriche alle tecniche di primo soccorso e BLSD (rianimazione cardiopolmonare con l'uso del defibrillatore). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Calcit, Mercatino in Danza e Festa dei Bambini ad Arezzo FiereArezzo, 11 marzo 2026 – Al via una nuova maratona benefica in compagnia del Calcit.

