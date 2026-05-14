Olivia Olla Palmer ha lasciato Londra a 21 anni per dedicarsi a una ricerca interiore, spostandosi tra ecovillaggi, ambienti naturali e pratiche corporee. Ha espresso la convinzione che nella società moderna, molto veloce e mentale, molte persone abbiano bisogno di tornare ad ascoltare il proprio corpo come fonte di verità. Nei 5Ritmi, ha spiegato, non conta come ci si muove, ma che ognuno trovi la propria danza da scoprire.

Al centro del suo percorso ci sono i 5Ritmi, la pratica ideata da Gabrielle Roth che trasforma la danza in uno spazio di ascolto profondo. Non una tecnica da imparare né una coreografia da eseguire, ma un’esperienza fisica ed emotiva che invita a lasciar emergere ciò che spesso resta trattenuto: paura, gioia, rabbia, desiderio, vulnerabilità. Attraverso il movimento libero e cinque diverse qualità energetiche - dal Flowing alla Stillness - il corpo diventa un luogo di verità, capace di sciogliere tensioni, riattivare energie e creare una connessione più autentica con sé stessi. Ospite di SpoletOlistica 2026 - il festival dedicato al dialogo...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olivia Olla Palmer: «Viviamo in una società molto veloce e mentale. Credo che molte persone abbiano bisogno di tornare al corpo come luogo di ascolto e verità. Nei 5Ritmi non importa come ti muovi. Tutti hanno una danza da scoprire»

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Si parla di: Olivia Olla Palmer: Viviamo in una società molto veloce e mentale. Credo che molte persone abbiano bisogno di tornare al corpo come luogo di ascolto e verità. Nei 5Ritmi non importa come ti muovi. Tutti hanno una danza da scoprire; SpoletOlistica 2026: tre giorni di scienza e coscienza hanno animato il cuore dell’Umbria.

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