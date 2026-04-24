Olimpiadi altro che a costo zero | il Cio rifiuta l’aiutino da 100 milioni per coprire il buco della Fondazione Milano-Cortina Dato già abbastanza dice Losanna

Il Comitato olimpico internazionale ha rifiutato di fornire un aiuto finanziario di 100 milioni di euro destinato alla Fondazione Milano-Cortina, che gestisce l’organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali. La risposta arrivata due giorni fa da Losanna è stata che già si è contribuito oltre quanto previsto, lasciando intendere che non ci saranno ulteriori fondi a copertura del deficit. La Fondazione aveva richiesto assistenza economica per colmare le mancanze di bilancio.

“Abbiamo già dato ben oltre il pattuito”. È la risposta – piuttosto chiara – arrivata due giorni fa dal Comitato olimpico internazionale alla Fondazione olimpica Milano-Cortina (Mi-Co), che era andata a Losanna per batter cassa. La Fondazione, infatti, come raccontato da La Notizia, rischia un buco di bilancio di oltre 310 milioni di euro, dovuto a 164 milioni di spese dirette tra ritardi nella consegna delle venue, variazioni del masterplan e costi del personale; 102 milioni per infrastrutture energetiche e telecomunicazioni, dovuti alla mancata applicazione delle garanzie. Mi-Co, debiti milionari anche con Coni e Cip. Inoltre sulla Fondazione pende anche la questione delle royalties dovute da Mi-Co al Coni e al Comitato Italiano Paralimpico (Cip), i quali hanno formalizzato la richiesta di pagamento immediato per 40 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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