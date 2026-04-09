Il tesoretto di 9,4 milioni finanzia scuole e sport

Un fondo di 9,4 milioni di euro viene destinato a finanziare interventi per le scuole e le strutture sportive della città. La ripartizione di queste risorse riapre il dibattito sulle priorità degli investimenti pubblici e sulle modalità di utilizzo dei fondi disponibili. La decisione riguarda vari interventi di manutenzione e miglioramento degli edifici scolastici e delle aree dedicate allo sport, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti.

Un tesoretto da 9,4 milioni che riapre il cantiere delle priorità cittadine. A portarlo al centro del dibattito politico è stata la consigliera del Pd, Giulia Bonetti, che in aula ha chiesto chiarezza sull’utilizzo delle risorse derivanti dal nuovo accordo sul Polo istituzionale, l’area dell’ex caserma IV Novembre destinata a cambiare volto. "La giunta ha adottato lo schema d’accordo con l’operatore privato, prevedendo il riconoscimento al Comune di un equivalente economico significativo, da destinare a opere pubbliche", ricorda Bonetti. Una cifra precisa: 9 milioni e 446mila euro. Risorse che, abbandonato il progetto originario legato a caserme e Agenzia delle Entrate, arrivano ora in seguito alla trasformazione dell’area in un maxi studentato da 500 posti letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tesoretto di 9,4 milioni finanzia scuole e sport Prima pagina Corriere dello Sport: “Tesoretto Milan: 108 milioni dai riscatti. Su Kean …”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Tesoretto milioni per il Milan: chi potrebbe arrivare in rossoneroNel contesto della prossima estate, il Milan può contare su una risorsa finanziaria di rilievo derivante dai riscatti dei giocatori attualmente in... Temi più discussi: Il tesoretto di 9,4 milioni finanzia scuole e sport; A Sanremo un tesoretto da 9 milioni: ecco come lo spenderà il Comune; Sanremo: ecco il 'tesoretto', approvato il rendiconto 2025 con un avanzo da 8,9 milioni e la gestione finanziaria in equilibrio; Il tesoretto di Canelli: Novara chiude il 2025 con un avanzo di 9,5 milioni. Il tesoretto di 9,4 milioni finanzia scuole e sportUn tesoretto da 9,4 milioni che riapre il cantiere delle priorità cittadine. A portarlo al centro del dibattito politico ... ilgiorno.it Cesena, richieste di risarcimento respinte: il Comune salva tesoretto di oltre 5 milioniUn paio di battaglie legali vinte dal Comune, al quale erano stati richiesti risarcimenti sostanziosi, salvano il tesoretto a disposizione ... corriereromagna.it VENEZIA. UN TICKET PER CINQUANTAMILA, TESORETTO DA MEZZO MILIONE Fine settimana pasquale con numeri da record per il ticket d’accesso a Venezia. Cinquantamila i turisti che hanno pagato. Con la giornata di oggi il comune potrebbe incassare - facebook.com facebook Sanremo: ecco il 'tesoretto', approvato il rendiconto 2025 con un avanzo da 8,9 milioni e la gestione finanziaria in equilibrio x.com