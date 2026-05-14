’Ogni cuore’ in scena | Un sogno che si realizza

Un gruppo di ragazzi con disabilità avrà l’opportunità di esibirsi sul palco del teatro Impavidi grazie all’associazione Ogni Cuore, che ha organizzato l’evento. Tra loro c’è anche Jacopo, il cui desiderio di salire sul palco si è concretizzato grazie a questa iniziativa. L’appuntamento è stato annunciato come un momento speciale per i partecipanti, che potranno vivere un’esperienza artistica e condividere il loro talento con un pubblico.

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I desideri, a volte, si avverano. Come quello di Jacopo e di altri ragazzi con disabilità che, grazie all’impegno dell’ associazione Ogni Cuore, potranno salire sul palco del teatro Impavidi. ‘Movimenti. Corpi e voci in scena’ è il titolo dello spettacolo che sabato pomeriggio, alle ore 16, andrà in scena nella meravigliosa cornice del teatro sarzanese. Un progetto che vedrà protagonisti i ragazzi che afferiscono all’associazione presieduta da Rosanna Pittiglio, accompagnati da musicisti e ballerini professionisti. Un’idea maturata qualche mese fa all’interno del laboratorio che l’associazione di volontariato porta avanti nell’oratorio della chiesa di Santa Maria Assunta su diretta volontà dei ragazzi e che si è poi concretizzata grazie al supporto della Fondazione Carispezia, della Fondazione In.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Ogni cuore’ in scena: "Un sogno che si realizza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Poor Mom’s Helicopter Dream Comes True, Thanks to Red Hulk’s Unbelievable Gift #hulk Notizie correlate Leggi anche: Domenico, il piccolo trapiantato: un cuore nuovo e un sogno che si realizza Poliziotto per un giorno: un sogno che si realizza per un giovane ragazzoIl sogno di una vita, esaudito grazie all'incontro casuale con un'agente della polizia locale, che ha subito raccolto e condiviso la sensibilità con... Argomenti più discussi: ’Ogni cuore’ in scena: Un sogno che si realizza; OLTRE IL SIPARIO IL CUORE; Non è teatro: gli esclusi in scena a Cagliari; La moda sfilerà in piazza Don Minzoni. La Lazio si è presa la scena! Quella vittoria contro la Cremonese non è stata solo una partita, è stata una dichiarazione di intenti. Parliamoci chiaro: i biancocelesti hanno messo in campo cuore e grinta, e quando Oliver Provstgaard ha alzato la voce sui social, x.com Servillo al Giffoni: Prima di ogni scena mi sbatte o’ core, come a EduardoAl Giffoni Film Festival il celebre interprete riflette sul mestiere dell’attore, evocando maestri come Jouvet e l’importanza di non abituarsi mai alla scena. Un confronto sincero con i ragazzi sul ... tg24.sky.it