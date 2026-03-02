Domenico il piccolo trapiantato | un cuore nuovo e un sogno che si realizza

Durante le indagini condotte dal pubblico ministero, è emersa la testimonianza di un’infermiera coinvolta nel caso di Domenico, il bambino sottoposto a trapianto cardiaco. La testimonianza fornisce dettagli sul procedimento e sulle procedure seguite durante l’intervento. Le indagini continuano a verificare le circostanze che hanno portato alla morte del piccolo, senza che siano ancora stati formulati giudizi definitivi.

La testimonianza di un'infermiera chiave nel caso della morte del piccolo Domenico è emersa durante le indagini condotte dal pubblico ministero. In sala operatoria al Monaldi di Napoli, l'infermiera ha rivelato dettagli inquietanti sul controverso trapianto cardiaco che ha portato alla tragedia. «Nella mia esperienza di trapianti era la prima volta che vedevo un torace vuoto». Queste parole pesanti sono state pronunciate da una perfusionista presente nell'intervento del 23 dicembre scorso. La sua testimonianza è stata fornita al pm il 24 febbraio, contestualmente all'esame delle procedure seguite nel trapianto.

