Poliziotto per un giorno | un sogno che si realizza per un giovane ragazzo

Un giovane ragazzo ha avuto l’opportunità di vivere una giornata da poliziotto, grazie a un incontro casuale con un’agente della polizia locale. L’agente ha deciso di coinvolgerlo, e questa esperienza è stata condivisa con tutto il personale del comando di via Tassoni. La giornata ha rappresentato un momento speciale per il ragazzo, che ha potuto vivere una giornata in divisa e conoscere da vicino il lavoro delle forze dell’ordine.

Il sogno di una vita, esaudito grazie all'incontro casuale con un'agente della polizia locale, che ha subito raccolto e condiviso la sensibilità con tutto il personale del comando di via Tassoni. Una storia bella, con protagonista un ragazzo di 15 anni, costretto a convivere con un ritardo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Domenico, il piccolo trapiantato: un cuore nuovo e un sogno che si realizza Croce d’Oro, nuova sede: "Un momento storico. Un sogno che si realizza""L’inaugurazione della nuova sede rappresenta per la Croce d’Oro un momento storico: è il sogno che si realizza dopo anni di lavoro, impegno e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: POLIZIOTTO PER UN GIORNO AL COMMISSARIATO DI FAENZA - Polizia di Stato; I bambini delle scuole elementari in visita al commissariato per l'iniziativa Poliziotto per un giorno; Consegnati i nuovi alloggi per la Polizia di Stato a Sardagna; Poliziotto per un giorno: un sogno che si realizza per un giovane ragazzo. I poliziotti penitenziari hanno bisogno di un secondo giorno di riposo settimanaleI poliziotti penitenziari hanno bisogno di un secondo giorno di riposo settimanale Si tratta di una questione di necessità, non ... poliziapenitenziaria.it Una visita speciale al comando di via Tassoni: giovane con disabilità corona il sogno di diventare poliziotto per un giornoIl sogno di una vita, esaudito grazie all'incontro con un'agente della Polizia Locale, che ha subito raccolto e condiviso la sensibilità con tutto il personale del comando di via Tassoni. Una storia b ... cronacacomune.it Buona serata da Palermo, dove l’eleganza del passato incontra lo sguardo del presente con Marco, poliziotto del Reparto a Cavallo #essercisempre #24aprile x.com “L’ho visto tutto nudo" e Carmelo Cinturrino, "che lo picchiava con il martello". È questo un altro particolare che è emerso dai verbali dei testimoni. Il poliziotto in carcere per omicidio, avrebbe svestito e picchiato un disabile per cercare droga nel bosco di Rogor - facebook.com facebook