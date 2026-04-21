Nel pomeriggio di sabato, lo stadio “Decimo Preziosa” ha ospitato la seconda edizione del Meeting Avis di atletica leggera su pista. La giornata si è svolta sotto un cielo azzurro e con un pubblico numeroso nelle tribune, mentre oltre trecento atleti si sono sfidati nelle diverse discipline in programma. La manifestazione ha visto un buon afflusso di partecipanti e spettatori, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Una bella giornata di sole e un nutrito pubblico in tribuna hanno fatto da cornice alla seconda edizione del Meeting Avis di atletica leggera su pista, che ha animato lo stadio “Decimo Preziosa” nel pomeriggio di sabato. Un vero successo per la manifestazione regionale che ha visto confrontarsi ben 318 atleti. A fianco dell’associazione, come sempre, la sezione Avis di Copparo e il Comune di Copparo, che hanno patrocinato l’evento. Ad alternarsi nella premiazione degli atleti (i cui risultati sono già pubblicati sul sito di Atletica Copparo, atleticacopparo.altervista.org) sono stati il vicesindaco Bruna Cirelli, l’assessore alla Scuola e Cultura Francesca Buraschi e, in rappresentanza di Avis Copparo, il presidente Alfio Pesci e Raffaella Zanetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meeting di successo al ’Preziosa’. In pista oltre trecento atleti

Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP

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