Oggi alle 11 si svolge un'udienza davanti alla Commissione federale di appello riguardante il caso Chieti. La riunione si concentra sulla discussione tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di arrivare a una decisione sulla questione. Nel pomeriggio, si attende la sentenza relativa alla vicenda che coinvolge la Recanatese. La giornata si preannuncia decisiva per le sorti del caso.

Oggi è il "giorno del giudizio": alle 11 le parti si confronteranno sul caso Chieti davanti alla Commissione federale di appello. Da un lato il club abruzzese, assistito dall’avvocato Nicoletta Maria Carè, sorprendentemente graziato dal TFN in primo grado, dall’altro la Procura che ha ribadito la richiesta degli 11 punti di penalizzazione, relativi alla mancata corresponsione di 4 mensilità per 2 tesserati e di 3 per un terzo. Ci sarà anche la Recanatese che proprio ieri ha depositato un corposo atto di intervento, composto da 14 pagine e curato dall’avvocato Mattia Grassani al quale chiediamo anzitutto se la materia del contendere riguarda...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi alla Commissione federale di appello. "Recanatese, nel pomeriggio la sentenza sul caso Chieti»

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