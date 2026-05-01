Chieti Calcio la Recanatese attacca la sentenza Figc | Decisione scandalosa

Il Tribunale Federale ha emesso una decisione riguardante il club di calcio di Chieti, condannandolo a pagare un’ammenda e inibendo il presidente per mancato pagamento degli stipendi ai calciatori. La sentenza non prevede alcuna penalizzazione in classifica. La Recanatese ha commentato pubblicamente la decisione, definendola scandalosa. La questione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, mentre il club teatino non ha ancora comunicato eventuali ulteriori azioni.

Fa discutere la decisione del Tribunale Federale che ha inflitto al Chieti FC 1922 un’ammenda e l’inibizione al presidente per i mancati pagamenti degli stipendi ai calciatori, senza però applicare punti di penalizzazione in classifica.Una scelta che ha provocato la dura reazione della Recanatese.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La reazione. Stipendi non pagati, al Chieti nessuna penalità. La Recanatese è furibonda per la sentenzaCome volevasi dimostrare la montagna ha partorito il classico topolino, anzi nemmeno quello visto che il Chieti se la cava senza i temuti punti di... Chieti calcio, arriva la sentenza del tribunale federale: nessuna penalizzazioneBoccata d'ossigeno per il Chieti Fc: nessun punto di penalizzazione per il club neroverde. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tabellino partita Recanatese vs Chieti 1922; Il Chieti risorge, non basta un tempo alla Recanatese; L'ira della Recanatese. Nessuna penalizzazione al Chieti, il presidente Guzzini: Decisione scandalosa, valutiamo di non partecipare ai...; Calcio serie D, il Chieti vince a Senigallia ma ora arriva la penalizzazione, pari per Teramo, L'Aquila e Giulianova. VIDEO | Calcio D/F, nessuna penalizzazione al Chieti: furia RecanateseLa società marchigiana minaccia di non disputare la gara salvezza allo stadio Angelini, molto probabilmente ... ekuonews.it The reaction. Unpaid wages, no penalty for Chieti. Recanatese is furious about the ruling.President Guzzini thunders because the points were not taken away from the Abruzzese team: This football is not for me. ... sport.quotidiano.net Con una nota infuocata il Presidente della Recanatese Massimiliano Guzzini prende posizione sulla mancata penalizzazione di punti ai danni del Chieti Calcio. "Prendiamo atto della decisione resa nota poco fa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Fe - facebook.com facebook Chieti Calcio, inibito il presidente e ammenda alla società x.com