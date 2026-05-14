Oggi a Monza arriva Vladimir Luxuria per la prima edizione del Festival non binario

Oggi a Monza si tiene la prima edizione del Festival dedicato alla cultura non binaria. L'evento si apre con la partecipazione speciale di Vladimir Luxuria, che sarà presente come madrina. La manifestazione si svolge il 14 maggio e si concentrerà su tematiche legate all’identità di genere e alla diversità. La giornata prevede vari interventi e incontri rivolti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere il confronto e la conoscenza.

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A Monza arriva oggi, 14 maggio, il primo Festival non binario e ad aprirlo sarà una madrina d’eccezione: Vladimir Luxuria. La nota esponente della comunità arcobaleno sarà la prima ospite dell’evento in programma settimana prossima al Teatro Binario 7 di Monza, sotto la direzione artistica di.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Monza la prima edizione del Festival non binario: lo inaugura Vladimir LuxuriaA Monza arriva il primo Festival non binario e ad aprirlo sarà una madrina d’eccezione: Vladimir Luxuria. Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni a La ConfessionePeter Gomez torna, come ogni sabato, nell’access prime time di Rai 3 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste... Temi più discussi: Oggi a Monza arriva Vladimir Luxuria per la prima edizione del Festival non binario; A Monza arriva il primo Festival (non) Binario: spettacoli, concerti e dibattiti. Tra gli ospiti Wladimir Luxuria; Monza: festival (Non) Binario, quattro giorni per celebrare l’identità; Io, contro i pregiudizi col sorriso. Vladimir Luxuria le canta a tutti. (Non) Binario: a Monza l’identità è in viaggio #FestivalNonBinario #MonzaEventi #TeatroBinario7 #AgendaViaggi #LGBTQIA #Inclusività #VladimirLuxuria agendaviaggi.com/non-binario-a-… Photo courtesy of Ufficio Stampa Binario 7 x.com Vladimir Luxuria sbarca a Monza per un evento tra musica e danza: ecco cosa sappiamoA Monza debutta il Festival non binario con Vladimir Luxuria: quattro giorni di spettacoli, arte e incontri dedicati alla comunità LGBTQIA+. monza-news.it Arriva a Monza il Festival (Non) Binario tra spettacoli, talk e l’apertura con Vladimir LuxuriaIl Teatro Binario 7 si tingerà di colore dal 14 al 17 maggio: sul palco, nelle sale e nei corridoi del polo culturale monzese si alterneranno spettacoli teatrali, dj set, talk e letture performative, ... mbnews.it