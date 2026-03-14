Peter Gomez torna su Rai 3 con un nuovo episodio di La Confessione, il programma di interviste biografiche in onda alle 20. Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni sono i due ospiti di questa puntata, pronti a condividere le loro esperienze e riflessioni in un confronto diretto e senza filtri. La trasmissione va in onda ogni sabato in prima serata.

Peter Gomez torna, come ogni sabato, nell’ access prime time di Rai 3 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste biografiche in onda dalle 20.15. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. Il primo ospite de La Confessione di stasera è lo scrittore Maurizio De Giovanni. I suoi libri si sono trasformati in serie amatissime dal pubblico su Rai 1, come Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre. L’autore napoletano parlerà con il direttore Gomez della sua carriera, iniziata quasi per gioco dopo vent’anni di lavoro in banca, e anche di attualità. Visualizza questo post su Instagram Un post... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni a La Confessione

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