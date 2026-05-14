Officina trasfusionale a Torrette in trasformazione | passaggio a struttura autonoma e quattro nuovi tecnici di laboratorio

Da anconatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torrette, l'Officina trasfusionale dell'ospedale sta per diventare una struttura autonoma. L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ha annunciato l'assunzione di quattro tecnici di laboratorio a tempo determinato per questa unità. La trasformazione mira a rendere più indipendente l'officina trasfusionale, che al momento fa parte del dipartimento ospedaliero. La decisione si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali.

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ANCONA - L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche assumerà quattro tecnici di laboratorio a tempo determinato e trasformerà l'Officina trasfusionale dell'ospedale di Torrette in una struttura operativa autonoma. L'azienda lo ha comunicato ieri in Prefettura durante l'incontro con la Fp. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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