Sanità nasce in Umbria l' Officina trasfusionale unica | il progetto

In Umbria si sta creando un nuovo polo dedicato alla gestione delle donazioni di sangue, chiamato Officina trasfusionale unica regionale. La regione ha approvato una delibera proposta dalla presidente con delega alla sanità per istituire questa struttura. L’obiettivo è di avere un centro tecnologicamente avanzato in grado di coordinare tutte le donazioni annuali di sangue in modo efficiente e integrato.

Un polo tecnologico all'avanguardia nella gestione a 360° delle donazioni annue di sangue.Questo l’obiettivo della nuova Officina trasfusionale unica regionale che verrà istituita in Umbria grazie a una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta della presidente con delega alla sanità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Altavilla Irpina, nasce il progetto "Officina teatrale"Il Progetto Officina Teatrale nasce come uno spazio aperto tra comunità e teatro e si occupa dell'utilizzo del linguaggio teatrale nelle sue varie... Sanità Umbria, ipotesi Usl unica a Foligno: "Ennesimo schiaffo contro Terni". Il Pd locale chiede un confrontoUna misura all’interno del prossimo Piano sanitario regionale della giunta Stefania Proietti potrebbe cambiare radicalmente la geografia della sanità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Disabilità cognitive e sensoriali. In Umbria il progetto DAMA per l’accesso alle cure; Sanità, nasce il SIPER: finalmente sapremo quanti infermieri mancano; Accesso alle cure per le persone con disabilità: il progetto Dama punta all'abbattimento delle barriere; Tribunale del Malato. Nuovo presidio in centro per il diritto alle cure. Donata Tac di ultima generazione: firmato accordo fra Regione, Fondazione Perugia, l'Università degli studi e l’azienda ospedalieraQuando innovazione e collaborazione si incontrano, nasce una sanità capace di guardare al futuro. Ieri nella sala Brugnoli di Palazzo Graziani è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra Fond ... corrieredellumbria.it Umbria. Nasce il Centro regionale per l’intelligenza artificiale per la sanitàOrganismo tecnico-scientifico di garanzia volto a governare l’integrazione delle tecnologie più avanzate nel servizio sanitario regionale. Proietti: Strategico per rendere l’assistenza sanitaria più ... quotidianosanita.it Sanità Campania nel mirino dei finanzieri di Napoli: quattro ex direttori generali, già in pensione, avrebbero continuato a percepire lo stipendio. La Corte dei Conti contesta un danno erariale di oltre 880mila euro. Indagini della Guardia di Finanza su presunte - facebook.com facebook Sciopero sanità a Sassari, attacco dei sindacati a Todde: «È contraria Da un anno non ci concede incontri» x.com