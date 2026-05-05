Officina Trasfusionale di Torrette FP CGIL attacca | Situazione critica azienda nega carenza di personale

La FP CGIL di Ancona ha espresso preoccupazione dopo un incontro urgente con la Direzione degli Ospedali Riuniti delle Marche, svoltosi il 27 aprile, riguardo alle condizioni dell’Officina Trasfusionale di Torrette. L’associazione sindacale ha dichiarato che la situazione è critica e ha contestato la risposta dell’azienda, che avrebbe negato l’esistenza di carenze di personale. La discussione si è concentrata sulle difficoltà operative dell’unità.

ANCONA – È critica la posizione della FP CGIL di Ancona dopo l’incontro urgente con la Direzione degli Ospedali Riuniti delle Marche del 27 aprile sulle problematiche dell’Officina Trasfusionale di Torrette. «Esprimiamo profonda insoddisfazione per l'esito del confronto – dichiara il sindacato in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pronto Soccorso in crisi per carenza di personale: le richieste della Fp CgilUna recente disposizione a firma del dottore Domenico Violante, direttore della COT 118-Emergenza Territoriale dell’Asl Salerno, che esclude i medici... Leggi anche: Buoni pasto e carenze di personale, la Fp Cgil attacca la Asl: "Ritardi e disparità per i lavoratori" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scandalo plasma: Errore tecnico. Ma resta la bufera; Plasma sprecato, gli esiti dei controlli del nucleo ispettivo e le criticità emerse nelle verifiche; Plasma gettatto a Torrette, il caso finisce in Procura: errori nella gestione e ritardi nelle soluzioni; Plasma Marche, relazione: 323 sacche salvabili a Torrette. Sacche plasma, Fp Cgil 'stato d'agitazione del personale, verso mobilitazione'Nel caso delle sacche di plasma sprecate all'Officina Trasfusionale di Torrette, interviene la Fp Cgil di Ancona che esprime profonda insoddisfazione per l'esito del confronto riguardante le gravi cr ... ansa.it Plasma sprecato, l'ex direttrice del Dirmt: Le mie proposte mai prese in considerazioneLo spreco di centinaia di sacche di plasma all'officina trasfusionale di Torrette, avvenuto a inizio marzo, è l'episodio culmine di anni di difficoltà per il dipartimento regionale di medicina ... rainews.it Un'unica grande banca del sangue regionale che garantisca la conservazione e la disponibilità costante di emocomponenti, piastrine e plasma per tutte le strutture ospedaliere del territorio. Il progetto dell'Officina trasfusionale unica regionale. Leggi l'articolo - facebook.com facebook