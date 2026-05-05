Officina Trasfusionale di Torrette FP CGIL attacca | Situazione critica azienda nega carenza di personale

Da anconatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La FP CGIL di Ancona ha espresso preoccupazione dopo un incontro urgente con la Direzione degli Ospedali Riuniti delle Marche, svoltosi il 27 aprile, riguardo alle condizioni dell’Officina Trasfusionale di Torrette. L’associazione sindacale ha dichiarato che la situazione è critica e ha contestato la risposta dell’azienda, che avrebbe negato l’esistenza di carenze di personale. La discussione si è concentrata sulle difficoltà operative dell’unità.

ANCONA – È critica la posizione della FP CGIL di Ancona dopo l’incontro urgente con la Direzione degli Ospedali Riuniti delle Marche del 27 aprile sulle problematiche dell’Officina Trasfusionale di Torrette. «Esprimiamo profonda insoddisfazione per l'esito del confronto – dichiara il sindacato in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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