È iniziato un nuovo procedimento legale che coinvolge Silvia Pedrazzini e Riccardo Guida, rispettivamente figlia e genero di un uomo di 77 anni trovato morto in un pozzo di una abitazione locale nell’aprile 2022. La vicenda riguarda anche presunte offese trasmesse in televisione, legate alla famiglia dell’uomo. La causa giudiziaria si concentra su questi elementi e si svolge presso il tribunale della zona.

Si è aperto un nuovo processo a carico di Silvia Pedrazzini e Riccardo Guida (in foto), figlia e genero di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano di 77 anni sottoposto a vessazioni in famiglia e ritrovato morto l’11 maggio 2022 nel pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano). Questa volta la coppia deve rispondere di diffamazione con l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità. I due, durante le trasmissioni televisive ’Pomeriggio5’ condotta da Barbara d’Urso e ’Quarto grado’ con Gianluigi Nuzzi, avrebbero offeso la reputazione dei fratelli dell’anziano – Claudio, Luciana, Floriana e Carla Pedrazzini – e del nipote Valentino Monticelli. Si imputa loro di aver affermato che i parenti stretti avrebbero approfittato di Giuseppe durante le puntate andate in onda tra il 25 e il 27 maggio 2022, due settimane dopo la scoperta del cadavere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Offese in tv: Pedrazzini e Guida a processo

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