Il conduttore russo Vladimir Solovyev ha rivolto oggi parole offensive e violente nei confronti della leader italiana durante una trasmissione televisiva. Oltre ai consueti commenti rivolti all’Ucraina e ai suoi alleati, questa volta i commenti sono stati rivolti direttamente alla premier italiana, con insulti e commenti volgari. La trasmissione è andata in onda in Russia e ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Roma, 21 aprile 2026 - Questa volta Vladimir Solovyev è andato oltre i soliti attacchi a Ucraina e alleati, sempre molto diretti e volgari, coprendo di insulti Giorgia Meloni. Il conduttore tv russo più vicino a Vladimir Putin ha preso di mira la premier italiana con offese irripetibili, colpevole di essere vicina a Kiev e di aver ricevuto pochi giorni fa il presidente Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Meloni attaccata per l’accordo sui droni. Inoltre a Mosca non è piaciuto l’accordo firmato una settimana fa di collaborazione tra Italia e Ucraina per la produzione di droni. Così in diretta, nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact), ha lanciato insulti molto pesanti, e per essere compreso meglio lo ha fatto in italiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tv russa insulta Meloni, offese volgari e violente da parte del conduttore Solovyev

Notizie correlate

“Idiota e cattiva”, la tv russa insulta Meloni: l’attacco di Solovyev(Adnkronos) – "Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, Giorgia Meloni, brutta donnuccia, cattiva".

Meloni, insulti pesanti e volgari dalla TV russa: attacco del conduttore SolovyovABBONATI A DAYITALIANEWS Offese in diretta durante il programma televisivo Il giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, noto per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Cori per Hannoun, distintivi di Hezbollah e insulti al Pd: l'odio dei pro Pal in piazza Duomo; Trump contro Papa Leone: ecco come hanno reagito Meloni, La Russa e Salvini; Trump attacca Meloni, La Russa: Nulla di insanabile VIDEO.

Giorgia Meloni insultata sulla tv russa per aver tradito Trump, è una vergogna della razza umanaVladimir Solovyov, giornalista vicino al Cremlino, si è rivolto in modo volgare in italiano verso la premier, aggiungendo che il tradimento ... huffingtonpost.it

Attacco a Giorgia Meloni dalla tv russa, conduttore Solovyov insulta la premierIl famoso anchorman, noto per le sue posizioni vicine al Cremlino, ha attaccato dalla tv moscovita la presidente del Consiglio definendola come una cattiva donnuccia e accusandola di aver tradito ... tg24.sky.it

Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: "Fascista p...". Nel suo programma parla in italiano e attacca la premier con parole volgari #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/21/il-conduttore-russo-solovyov-insulta-meloni-fascista-p...-_0feebe - facebook.com facebook

Siamo inorriditi dal governo Meloni che continua a essere complice di Netanyahu. L'Italia non sosterrà la proposta di sospendere accordo associazione Ue-Israele, semplicemente una VERGOGNA! x.com