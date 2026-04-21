Offese alla Meloni dalla TV russa | protesta ufficiale di Tajani
Un conduttore televisivo russo ha rivolto insulti alla Presidente del Consiglio italiano durante una trasmissione trasmessa dalla televisione russa. La Presidenza del Consiglio italiano ha annunciato di aver presentato una protesta ufficiale all’ambasciata russa. Il commentatore ha usato parole offensive nei confronti della figura politica italiana, che hanno suscitato reazioni ufficiali da parte delle autorità italiane. Il Ministero degli Esteri ha deciso di intervenire formalmente sulla vicenda.
L’attacco verbale scagliato dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha provocato una reazione diplomatica e politica immediata in Italia, portando il Ministero degli Esteri a convocare l’ambasciatore di Mosca per protestare ufficialmente contro le pesanti offese rivolte alla Premier. Le parole, trasmesse durante la puntata del programma Polnyj Kontakt, hanno superato i limiti della critica politica per sfociare in insulti personali di natura sessista e attacchi alla dignità della carica istituzionale. L’aggressione verbale e la risposta della diplomazia italiana. Durante la....🔗 Leggi su Ameve.eu
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