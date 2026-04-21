Offese alla Meloni dalla TV russa | protesta ufficiale di Tajani

Un conduttore televisivo russo ha rivolto insulti alla Presidente del Consiglio italiano durante una trasmissione trasmessa dalla televisione russa. La Presidenza del Consiglio italiano ha annunciato di aver presentato una protesta ufficiale all’ambasciata russa. Il commentatore ha usato parole offensive nei confronti della figura politica italiana, che hanno suscitato reazioni ufficiali da parte delle autorità italiane. Il Ministero degli Esteri ha deciso di intervenire formalmente sulla vicenda.