Acerbi e il richiamo dell’Arabia | Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza Il retroscena

Acerbi potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, con l’interesse di un club che fa capo a Inzaghi, tecnico che ha allenato il difensore in passato. La trattativa con l’Al-Hilal si sta intensificando, e l’operazione potrebbe concretizzarsi nel prossimo periodo. La possibilità di un trasferimento rappresenta una delle opzioni per il giocatore, che ha già avuto esperienze in diverse squadre e campionati.

di Alberto Petrosilli Acerbi potrebbe ricongiungersi all’ex Inter Simone Inzaghi: opzione all’Al Hilal che prende quota per il difensore italiano. L’ Inter di Cristian Chivu, ormai prossima a festeggiare lo scudetto, si prepara a salutare uno dei pilastri della propria retroguardia. Francesco Acerbi, che ha spento 38 candeline lo scorso 10 febbraio, è destinato a chiudere la sua avventura a Milano al termine della stagione, nonostante un rendimento che, anche nel recente successo sulla Roma del 5 aprile, si è confermato di altissimo livello. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Acerbi verso l’Al Hilal: Inzaghi lo vuole. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro del difensore potrebbe tingersi dei colori dell’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi e il richiamo dell’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza. Il retroscena Leggi anche: Dall’Inter all’Al-Hilal: Chivu non vuole più vederlo, va da Inzaghi Inzaghi esclude Nunez e Marí lista dell'Al-HilalNel contesto di una stagione in cui l’obiettivo titolo convive con un limite agli stranieri, una serie di scelte drastiche ha guidato la strategia... Si parla di: NEWS – Thuram, Leao, Baschirotto, Orsolini, Simeone, Bernardeschi, Acerbi, Soulé, Ramon, Politano: le novità; Quando la prevenzione entra nel benessere. Inzaghi pesca in casa Inter: nel mirino uno dei giocatori della rosa Chivu, la confermaFrancesco Acerbi lascerà l’Inter a fine stagione e Al-Hilal di Simone Inzaghi punta al difensore in scadenza. Il centrale nerazzurro, 37 anni, non rinnoverà il contratto con il club milanese e il club ... spaziointer.it