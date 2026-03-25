È stato annunciato il cast e la data di uscita della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori. La serie, che vede partecipanti sfidarsi in situazioni di comicità, tornerà prossimamente con nuovi episodi. La produzione ha comunicato ufficialmente i dettagli relativi alle date e ai concorrenti coinvolti, senza ulteriori specifiche sui contenuti o sul formato.

LOL: Chi ride è fuori si prepara a tornare con una nuova stagione e, come sempre, tutto inizia da due elementi chiave: il cast e la data di uscita. Prime Video ha finalmente svelato entrambi, riaccendendo l’attenzione su uno dei format più riconoscibili degli ultimi anni. La regola è sempre la stessa: non ridere facendo ridere gli altri. Ecco chi è pronto a sfidarsi nella sesta edizione dello show. “LOL: Chi ride è fuori”, il cast e quando esce la sesta stagione. Ormai lo sappiamo: resistere a LOL: Chi ride è fuori è praticamente impossibile, sia per chi guarda sia, soprattutto, per chi partecipa. Eppure ogni stagione c’è sempre qualcuno convinto di potercela fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - LOL: Chi ride è fuori, svelato il cast e la data di uscita della sesta stagione

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