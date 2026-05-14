Il polverone sollevatosi sul web in merito alla scelta del casting di Nolan per la sua Odissea, è già un classico quasi mitologico. Il film non è ancora uscito (arriverà a luglio), ma per molti il casting è già un sacrilegio. O un peccato di "hybris". In molti sull web, da Elon Musk fino a Kevin Sorbo, hanno trovato un nuovo nemico: l'Odissea di Christopher Nolan. Non gli va giù che Lupita Nyong'o sia Elena di Troia, ma nemmeno che Elliot Page interpreti il fantasma di Achille. Grattando sotto la superficie delle sue accuse di "wokeismo", quello che resta è un mix di ignoranza letteraria e una totale incapacità di leggere un regolamento degli Oscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, tutti furiosi sul web per la Elena di Nyong’o, contro anche Sorbo, l'attore di Hercules

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