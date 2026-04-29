Terni l’evento ‘Siamo consapevoli’ per prevenire le truffe agli anziani | La prevenzione passa attraverso la conoscenza

A Terni si terrà l’evento ‘Siamo consapevoli’, organizzato dal Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti, con l’obiettivo di informare gli anziani sulle truffe e le frodi. La sala consiliare della Provincia sarà il luogo dell’incontro, che mira a diffondere conoscenze pratiche per prevenire queste situazioni. L’iniziativa si inserisce in un’azione di sensibilizzazione rivolta agli anziani residenti nella zona.

Un incontro concreto per informare e prevenire le truffe agli anziani. La sala consiliare della Provincia di Terni ospiterà ‘Siamo consapevoli’, evento organizzato dal Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti. Un appuntamento in programma martedì 5 maggio (ore 10) che gode del patrocinio della.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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