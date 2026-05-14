Occhio al parcheggio | se vedi questo Qr Code non inquadrarlo ti svuota il conto in un secondo

Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova forma di truffa legata ai parcheggi. Quando si vede un QR Code sul parcometro, bisogna prestare attenzione: in alcuni casi, inquadrarlo con lo smartphone può portare a una sottrazione immediata di denaro dal conto. Questa tecnica si basa sull’uso di QR Code che, se scansionati senza cautela, attivano procedure fraudolente. Molti automobilisti, abituati a pagare rapidamente, rischiano di cadere in questa trappola senza accorgersene.

Il gesto è diventato quasi automatico: scendi dall’auto, tiri fuori lo smartphone, inquadri il quadratino bianco e nero sul parcometro e paghi la sosta. Semplice, veloce, smart. Ma è proprio su questa nostra abitudine che si è abbattuta l’ultima frontiera dei ladri di dati. Si chiama "quishing" –. 🔗 Leggi su Today.it

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