Ti consegnano un assegno Amazon Prime? Non incassarlo | è una truffa che ti svuota il conto

Una donna residente a Formigine, in provincia di Modena, ha ricevuto una busta consegnata a mano contenente un assegno da 51 dollari e una lettera scritta in inglese. Si tratta di un tentativo di truffa che sfrutta l’immagine di un servizio come Amazon Prime. Le autorità hanno avvertito di non incassare l’assegno, poiché potrebbe essere utilizzato per scopi illeciti.

Una donna di Formigine, in provincia di Modena, ha ricevuto a mano una busta contenente un assegno da 51 dollari e una lettera ufficiale in inglese. Il mittente apparente era la Federal Trade Commission americana, l’ente governativo statunitense a tutela dei consumatori. Tutto sembrava reale, perché in parte lo era. Ma si trattava di una truffa: sofisticata, internazionale e progettata per colpire anche chi non ha mai messo piede negli Stati Uniti. Per capire il meccanismo, è necessario partire dalla vicenda reale che i truffatori hanno utilizzato come copertura. Nel settembre 2025, Amazon ha raggiunto un accordo storico con la FTC da 2,5 miliardi di dollari: un miliardo di sanzione civile e 1,5 miliardi destinati ai rimborsi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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