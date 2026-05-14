In molte visite mediche, il controllo del peso e della statura sembra essere ormai una prassi poco frequente. Solo un paziente su sei viene realmente pesato durante le visite di controllo dal medico di base, e il metro per misurare l’altezza appare sempre meno presente negli ambulatori. Questa situazione mette in evidenza come l’obesità possa rimanere invisibile, anche se presente, perché non sempre viene rilevata con le misurazioni di routine.

L’ago della bilancia, spesso, non entra neppure nella visita. E il metro per misurare l’altezza è diventato quasi un reperto dimenticato negli ambulatori. Eppure sono proprio quei due numeri apparentemente banali, peso e statura, a rappresentare il primo passo per identificare una delle grandi emergenze sanitarie del nostro tempo: l’ obesità. Dal congresso europeo sull’obesità, l’European Congress on Obesity in corso a Istanbul, arriva un richiamo diretto alla medicina territoriale: i medici di famiglia devono tornare a misurare sistematicamente i pazienti. Perché senza dati elementari come peso e altezza, anche il calcolo del Body Mass Index (Bmi) diventa impossibile, e milioni di persone rischiano di convivere con una malattia cronica senza saperlo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Obesità invisibile: solo un paziente su sei viene davvero controllato (e pesato) dal medico di base

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