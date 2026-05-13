Un medico di base di Novedrate è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale su una paziente. La sentenza è stata emessa in seguito al procedimento giudiziario avviato dopo le accuse presentate lo scorso anno. L'uomo, 69 anni e residente a Cernusco Lombardone, è stato riconosciuto colpevole di aver commesso il reato. La vicenda ha coinvolto l’attività professionale del medico e il suo rapporto con la paziente.

Novedrate (Como), 13 maggio 2026 – Una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione per il medico di base in servizio a Novedrate lo scorso anno, accusato di violenza sessuale su una paziente, Hussein Chreim, 69 anni residente a Cernusco Lombardone. È stata letta ieri mattina dal Tribunale Collegiale di Como, la cui decisione ha inasprito la richiesta a 6 anni di pena giunta dal pubblico ministero Alessandra Bellù, mentre la difesa aveva invece chiesto l’assoluzione. I giudici hanno inoltre disposto una provvisionale di 10mila euro a favore della parte civile. A ottobre 2024 era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare che lo aveva...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale su una paziente: 6 anni e mezzo al medico di base di Novedrate

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