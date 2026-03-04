Obesità | 15 centesimi a paziente la legge è solo un simbolo vuoto

Il 4 marzo 2026 si è tenuta la giornata mondiale contro l’obesità, un evento che ha evidenziato un aspetto economico legato alla questione. Secondo i dati, ogni paziente costa circa 15 centesimi, un importo che molti considerano simbolico e insufficiente. La legge approvata sembra non tradursi in risorse concrete, lasciando aperta la domanda sulla reale efficacia degli interventi legislativi.

La giornata mondiale contro l'obesità, celebrata oggi 4 marzo 2026, ha messo in luce un paradosso finanziario che rischia di vanificare gli sforzi legislativi. Nonostante esista una legge che riconosce formalmente questa condizione come malattia cronica e recidivante, i fondi stanziati sono così irrisori da ammontare a soli quindici centesimi annui per ciascun paziente. Con quasi sei milioni di italiani affetti dal male, la somma prevista dalla normativa Pella si riduce a una cifra simbolica che non permette alcuna azione concreta. L'iniziativa principale del giorno è stata la presentazione al Senato del Manifesto di Erice, un documento firmato da tutte le Società scientifiche coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Convegno pubblico Rotary: obesità e la nuova legge PellaCon “Uniti per fare del Bene”, venerdì 12, Annapaola Zito (dirigente medico cardiologo Asl Brindisi) relazionerà, presso il municipio di Ceglie...

Niscemi, crolla anche la croce della resistenza: il prezioso simbolo è caduto nel vuotoIl sindaco Massimiliano Conti ha dato conferma del triste evento: anche la croce è crollata.