Durante la puntata dell’11 maggio 2026 di Dentro la Notizia, è stato mostrato in diretta un ricostruzione della cena delle vittime di un incidente con ricina. L’episodio ha suscitato reazioni sui social media e ha riaperto il dibattito sulla linea sottile tra informazione e spettacolo nel giornalismo. La ricostruzione ha incluso dettagli visivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico, sollevando critiche e discussioni sulla sensibilità dei contenuti trasmessi.

La cronaca nera italiana ha confini sempre più sfumati, e la puntata dell’11 maggio 2026 di Dentro la Notizia ha riacceso un dibattito tanto antico quanto urgente: dove finisce l’informazione e dove inizia lo spettacolo. Gianluigi Nuzzi, giornalista navigato e volto storico del programma, si è trovato al centro di una tempesta social dopo aver scelto di ricostruire in studio l’ultima cena consumata da Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, la madre e la quindicenne morte avvelenate con la ricina lo scorso 24 dicembre. Una scelta editoriale che ha diviso il pubblico, visto che da una parte chi difende il diritto di cronaca e la necessità di raccontare i fatti nel dettaglio, dall’altra chi grida allo scandalo per una messa in scena ritenuta eccessiva, irrispettosa, persino macabra.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nuzzi ricrea la cena delle vittime di ricina: il dettaglio in diretta che ha scioccato i social

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