Nella puntata di oggi di Dentro la Notizia, si è scatenata una discussione sui social dopo la trasmissione di una scena in cui veniva ricreata in diretta TV la presenza di ricina. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno definito l’episodio troppo forte o fuori luogo. La polemica riguarda la scelta di rappresentare in modo così esplicito un elemento legato alla criminalità, attirando l’attenzione sulla linea editoriale del programma.

La puntata odierna di Dentro la Notizia ha acceso una forte polemica sui social per una ricostruzione giudicata da molti spettatori eccessiva e fuori luogo. Nel corso della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, è stato infatti “ricreato” il banchetto dell’ultima cena consumata da Antonella Di Ielsi e dalla figlia Sara Di Vita, la madre e la 15enne morte dopo essere state avvelenate con la ricina lo scorso 24 dicembre. Una scelta narrativa che online è stata definita da diversi utenti come “trash” e troppo spettacolarizzata per un caso di cronaca ancora pieno di misteri. Ma questi hanno messo davvero in scena il banchetto dell’ultima cena di mamma e figlia avvelenate, con tanto di impepata di cozze e aranciata versata live Ma Barbara d’Urso sarebbe stata massacrata per una cosa simile pic.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ma è cronaca o trash?”: bufera su Gianluigi Nuzzi per la cena con ricina ricreata in diretta TV

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