Un lettore di nome Luca Vetere ha inviato alcune fotografie scattate nella zona chiamata La Reggia, a Galatone. Le immagini sono state intitolate “Nuvola nera” e mostrano un cielo coperto da una grande nuvola scura. Le foto sono state condivise con il nostro giornale, che le pubblica per documentare la scena osservata dal lettore nella località.

GALATONE - Un nostro lettore, Luca Vetere, ci invia questi scatti dalla località La Reggia a Galatone che ha scelto di intitolare.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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NUVOLA NERA

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