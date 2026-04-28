Una donna di 65 anni, ex attrice hard e nonna, ha raccontato di aver aperto un profilo su OnlyFans durante la pandemia. Ha spiegato che lo ha fatto per mantenere il contatto con i suoi fan, abituati a vederla in spettacoli dal vivo in vari locali. Ora si occupa anche di un’attività imprenditoriale e ha condiviso la sua esperienza sui social.

"Io ho aperto un profilo su OnlyFans durante la pandemia, per i miei fan che erano abituati a vedere i miei striptease dal vivo nei locali in più regioni. Durante i lockdown potevo farli online". Lo racconta Nuvola Nera. Ex attrice hard, mamma e nonna di 65 anni residente nel Pavese. Per anni ha gestito un club privato in zona Giambellino ed è stata prorprietaria di un negozio d’abbigliamento erotico. Oggi porta avanti un’impresa di pulizie ("che ho fondato io stessa, anni fa") e pubblica contenuti sulla piattaforma hot. Che tipo di contenuti pubblica? "Spogliarelli integrali. Non mi piace l’esagerazione e non accetto rapporti sessuali. Ho raggiunto un picco di 100.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuvola Nera, ex attrice hard. Ha 65 anni, è nonna imprenditrice: "Sulla piattaforma dalla pandemia"

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