Un incendio in corso ha provocato una densa nuvola di fumo che si è sollevata dai rilievi e si è diffusa nell’aria, oscurando il cielo azzurro di una giornata primaverile. La coltre di fumo ha assunto un colore grigiastro, visibile a distanza e visibile anche sulla cartografia dell’aria. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i vigili del fuoco operano sul posto per contenere le fiamme.

L’aria si è fatta improvvisamente densa, sporcata da una scia grigiastra che ha iniziato a risalire lentamente lungo il profilo dei rilievi, oscurando l’azzurro del cielo primaverile. Quella che sembrava una giornata tranquilla è stata spezzata dal crepitio secco del legno che brucia, un suono sinistro che ha richiamato l’attenzione di chiunque volgesse lo sguardo verso l’alto. Il calore ha iniziato a divorare voracemente la vegetazione secca, mentre il vento trasportava l’odore acre del fumo verso i centri abitati, trasformando il panorama in uno scenario d’emergenza. Nel silenzio della natura, il rombo ritmico delle pale degli elicotteri ha segnato l’inizio di una battaglia contro il tempo e contro la forza imprevedibile degli elementi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, è allarme! L’incendio non si ferma: “Nuvola nera oscura il cielo”

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